Власть 01 июня 2023, 14:44 Союзнические отношения между России и Арменией будут и дальше развиваться — Путин Президент Путин заявил, что отношения России и Армении продолжат развиваться РИА «Новости»

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Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. По словам президента РФ, несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения двух стран по-прежнему развиваются. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте премьер-министра Армении.

«Уважаемый Никол Воваевич. Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Высоко ценю конструктивный диалог, установившийся между нами», — написал Путин.

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Он отметил важность развития двухсторонний отношений вопреки непростой обстановке в мире. Президент России добавил, что рассчитывает на продолжение работы с Пашиняном по различным вопросам. Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, успехов в политической деятельности, счастья и благополучия.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация дает надежду на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Россия ждет соглашения между двумя государствами в обозримом будущем.