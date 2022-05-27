Джонсон захотел стать главенствующим политиком на Западе. Поэтому звучат призывы к союзам против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил создать новый союз, потому что надеется стать главенствующим политиком на Западе. Он хочет, чтобы англосаксы приняли большие решения не только в экономическом плане, но и в политическом. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политический советник Сергей Маркелов.

«В Европе нет государства-лидера, нет лидера-политика. Старая школа ушла, новая школа не появилась. Любые попытки усилиться на конфликте президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу, не говорю про генералитет Евросоюза, это все не получилось от слова „совсем“. Конечно же, свято место пусто не бывает. Сейчас очень активно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон борется за это пустое место, за высший менеджмент политический, административный, финансовый», — объяснил Маркелов.

По его словам, Джонсон считает, что уже сделал несколько серьезных побед. В частности, политик уговорил Финляндию со Швецией после длительного нейтралитета стать членами НАТО. Политический советник отметил, что США, скорее всего, положительно отнесутся к этой инициативе. Ведь они за то, чтобы англосаксы начали бы свою игру не только «экономическую, в которую они загнали европейцев, но и политическую».

При этом эксперт заявил, что единого решения по поводу этой идеи не будет. Однако часть Европы будет за предложение Джонсона, другие — против.

«Единообразного решения по поводу такого альянса точно не будет. Все думающие политики понимают, что стоит за этими предложениями Джонсона», — высказал свое мнение собеседник «360».

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский остался не в восторге от инициативы британского политика.

«Зеленский дал понять, что это хорошо, что вся эта болтовня европейская концентрируется в каких-то предложениях. Но это все длинная история, которая не имеет отношения к тому, что сейчас и здесь», — сказал Маркелов.

По его словам, Украина сейчас находится в активных действиях, а «им предлагаются бумажно-разговорные действия».

Эксперт объяснил, что подобные альянсы всегда выполняют определенные функции: тактические, стратегические, функции, связанные с решением проблем в режиме «сейчас здесь».

«Я думаю, что сейчас будут создаваться альянсики, которые будут тестироваться. Если этот альянс возьмет на себя какие-то функции типа больше оперативно-тактического управления экономической и финансовой поддержки Украины, начнется суета, альянс начнет пинать ЕС и становиться альтернативной ЕС и Брюсселю, где будут альтернативно решаться проблемы», — заключил Маркелов.

Он допустил, что альянс будет более оперативно решать важные вопросы, потому что будут конкуренты.

Ранее Джонсон предложил Зеленскому создать военный союз против России. Речь идет об альянсе из тех стран, которые недовольны политикой Евросоюза против России.