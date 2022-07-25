Директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин рассказал «Политике Сегодня», что для Германии сложившийся союз с США является губительным.

«Если немецкое правительство решит совершить суицид и покончить с Германией, то продолжит двигаться в рамках тех требований, которые выдвигают США», — заметил Коровин.

По его словам, руководству ФРГ необходимо кардинально пересмотреть свои отношения с вашингтонской администрацией и обозначить первичность интересов Германии перед интересами Соединенных Штатов. Он добавил, что податливость европейских правительств перед американскими партнерами вызывает у России сожаление, однако она не может «заставить их жить».