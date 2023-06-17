Власть 17 июня 2023, 22:03 Соглашения на ПМЭФ доказали хороший инвестклимат в России — Песков Песков: заключенные на полях ПМЭФ соглашения доказали хороший инвестклимат в России РИА «Новости»

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Инвестиционный климат в России хороший, об этом свидетельствуют заключенные на полях петербургского международного экономического форума соглашения. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, насколько живо развивается инвестиционная обстановка в нашей стране, внутренние инвестиции — об этом говорят те контракты и договоры, которые подписывались на полях форума», — отметил представитель Кремля.

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Песков также указал, что «большое удовлетворение» вызывает повышение активности регионов на форуме. Заключенные на полях ПМЭФ-2023 договоренности говорят о том, что внутренний инвестиционный климат в России хороший, подчеркнул Песков и добавил, что активность растет.

Каждый регион представил на ПМЭФ свой продукт-символ. Московская область угощала гостей коломенской пастилой. Ее готовят вручную по рецептам XIX века и исключительно женщины. Представители Рязани разливали на своем стенде березовый сок, а Запорожье привезло черешню. Кубань приехала на ПМЭФ с вином.