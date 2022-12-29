Власть 29 декабря 2022, 00:00 Соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз внесли на ратификацию в Госдуму Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз РИА «Новости»

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Российское правительство внесло на ратификацию в Государственную думу соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз. Документ обнародовали 28 декабря в электронной базе нижней палаты парламента.

«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Белоруссии о взаимном признании виз», — отметили в документе.

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Соглашение также подразумевает и решение других вопросов, связанных с въездом иностранцев и людей без гражданства на территории стран — участниц Договора о создании Союзного государства.

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Основной целью документа назвали создание правовой базы для регулирования порядка пересечения росссийско-белорусской границы «иностранными гражданами и лицами без гражданства». По соглашению, страны взаимно признают визы и другие документы, которые дадут право приезжать в Россию и Белоруссию, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Страны создадут общую систему информационного обмена.

В российском посольстве в США заявили, что давление стран коллективного Запада спровоцировало Россию и Белоруссию укрепить тесное сотрудничество, которое основано на дружеских отношениях братских народов.