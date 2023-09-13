Власть 13 сентября 2023, 15:10 Собянина зарегистрировали мэром Москвы Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина в качестве мэра столицы Личный блог Сергея Собянина

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Сергея Собянина зарегистрировали в качестве мэра столицы во время заседания Мосгоризбиркома. Об этом сообщил Информационный центр правительства Москвы.

Как сообщили в избиркоме столицы, решение также опубликуют в официальных изданиях ведомства. В ближайшее время Собянину выдадут удостоверение главы города.

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«Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Сергея Семеновича Собянина», — заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

На выборах мэра Москвы, проходивших с 8 по 10 сентября, Собянин набрал 76,38% голосов. Его кандидатуру поддержали 2 497 681 жителей города, причем победу действующий мэр одержал во всех без исключения районах столицы.

Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборной кампании, в которой в общей сложности приняли участие 3 325 120 избирателей. В ведомстве подчеркнули, что жалоб на итоги голосования не поступало.