Власть 14 июля 2023, 19:14 Собянин заработал более 13 миллионов рублей в 2022 году Мэр Москвы Собянин за 2022 год заработал больше, чем другие кандидаты на пост главы города РИА «Новости»

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На сайте Мосгоризбиркома опубликовали данные о доходах кандидатов в мэры Москвы за 2022 год. При этом доходы действующего мэра Сергея Собянина оказались самыми высокими, сообщил «Интерфакс».

Так, в 2022 году Собянин заработал 13 323 560 рублей. Кроме того, он имеет в собственности квартиру площадью 144,1 квадратного метра.

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Также в декларациях о доходах и имуществе рассказали и другие зарегистрированные кандидаты на пост мэра: первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Они заработали 6,2 миллиона, 9,4 миллиона, 7,9 миллиона и 9,6 миллиона рублей соответственно.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей города заявили, что будут голосовать онлайн.