Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве на 13% снизилась заболеваемость COVID-19. Столичные власти заметили, что пока ситуация улучшается. Однако город пока находится на первом месте по числу заразившихся коронавирусом.

Данные за последние пять недель привел в интервью телеканалу ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, количество заболевших рекордно уменьшилось за указанный период времени — на 13%.

В Москве пока что больше всего заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 28 декабря в столице выявили 1705 новых случаев. Всего с начала пандемии в городе их было 2 023 546. Поправились 1 860 822 человека, умер 36 561.

Полностью вакцинировались в Москве 6 268 959 человек. Уровень коллективного иммунитета в столице составляет 72%.