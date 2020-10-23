Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве

Распространение коронавируса по Москве стало замедляться. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», — заявил Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1».

Ранее мэр столицы объявил о скидочной акции на проезд в метрополитене. Она коснется лишь двух веток московского метро — Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Пассажиры смогут пользоваться линиями со скидкой 50% во время, не соответствующее часам пик. Власти Москвы установили два промежутка для льготного проезда — до 07:45 и 08:45 до 09:15.

Таким образом удастся разгрузить две самые популярные линии столичного метро, а также обеспечить социальную дистанцию между пассажирами, передает RT. В часы пик это практически невозможная задача.

Снижение стоимости проезда на метро — это первый подобный проект в России. Он будет действовать до 2 июля 2021 года. Не все москвичи встретили новость об акции с энтузиазмом. Многие не поверили, что такая мера будет эффективной.