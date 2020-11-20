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    20 ноября 2020, 09:41

    Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом

    Анастасия Калинина

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горожане совсем скоро победят пандемию коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

    «Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — говорится в тексте.

    Градоначальник отметил, что ради комфорта москвичей власти не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, которую приняли в 2019 году. В эту программу включили 135 медицинских зданий, которые были построены 40–50 лет назад.

    В начале недели Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для московских старшеклассников. Ученики 6–11-х классов будут учиться из дома до 6 декабря. Несмотря на рост случаев COVID-19, благодаря дистанционке показатели среди учащихся за неделю не поменялись. Поэтому такая форма обучения считается эффективной для снижения рисков заражения новой инфекцией.

    Также из-за пандемии московские власти отменили все массовые новогодние гулянья в городе.