Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом

«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — говорится в тексте.

Градоначальник отметил, что ради комфорта москвичей власти не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, которую приняли в 2019 году. В эту программу включили 135 медицинских зданий, которые были построены 40–50 лет назад.

В начале недели Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для московских старшеклассников. Ученики 6–11-х классов будут учиться из дома до 6 декабря. Несмотря на рост случаев COVID-19, благодаря дистанционке показатели среди учащихся за неделю не поменялись. Поэтому такая форма обучения считается эффективной для снижения рисков заражения новой инфекцией.

Также из-за пандемии московские власти отменили все массовые новогодние гулянья в городе.