Власть 17 ноября 2022, 16:53 Собянин выделил 1,3 млрд рублей на лечение людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Правительство Москвы дополнительно выделило 1,3 миллиарда рублей на пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с тяжелыми травмами. Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее постановление. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра.

Средства пойдут на оказание медицинской помощи в сферах онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии. Все они не включены в программу обязательно медицинского страхования.

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Также часть денег направят на медпомощь в областях гематологии и радиотерапии, которые входят в ОМС.

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«Данные средства позволят повысить доступность высокотехнологичной, современной и качественной медицинской помощи для москвичей», — заявил главный врач ГКБ № 67 Андрей Шкода.