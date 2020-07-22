Собянин уволил главу департамента образования Москвы Исаака Калину

70-летний Исаак Калина возглавлял департамент образования столицы с осени 2010 года. В его обязанности входило руководство процессом слияния и оптимизации московских школ, написал «Интерфакс».

Чиновник является выпускником Оренбургского государственного педагогического института имени Чкалова, он начал свою карьеру с работы учителем, после чего возглавлял главное управление образования администрации Оренбургской области. После работы в издательстве «Просвещение» Калина с 2007 года занимал должность замминистра образования и науки России.

На освобожденную должность назначен Александр Молотков. Ранее он был заместителем руководителя ведомства, в которое перешел из финансовой сферы в 2011 году.