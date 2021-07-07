Собянин сообщил об «астрономических» темпах вакцинации в Москве

За прошедшие сутки прививку от коронавируса в Москве сделали 105 тысяч человек. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч [человек], это астрономическая сумма. И, конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», — заявил глава города на открытии одного из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках. Его процитировал ТАСС.

Собянин отметил, что общая мощность нового центра в Лужниках составляет около 15 тысяч человек в сутки. Это в два с половиной раза больше, чем может себе позволить еще один новый пункт вакцинации в Гостином дворе. Он уточнил, что в центре вакцинации в «Лужниках» будут в основном прививать мигрантов. Однако москвичи при желании также смогут сделать там прививку.

За минувшие сутки в Москве выявили 5 621 новый случай коронавируса. За последние 24 часа в больницы попал 1 601 человек, на ИВЛ остается 661. Поправиться удалось 6 488 пациентам, скончались 104. За весь период пандемии инфекцию подхватил 1 405 451 человек.