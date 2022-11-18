Власть 18 ноября 2022, 08:21 Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы Мэр Москвы Собянин: столичная экономика выдержала все удары судьбы Unsplash

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Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов. Об этом РИА «Новости» рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

«Стабилизировалась — это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале, в марте … никакого ужаса не произошло», — сказал он.

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По его словам, большинство предприятий адаптировались под нынешние условия. Их прибыльность постепенно восстанавливается, в том числе, в финансовом секторе, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы самостоятельно определить, как украсить город к Новому году. Проголосовать за оформление города к Новому году можно на сайте «Активный гражданин». Для москвичей приготовили три варианта. Первый — полноценно отметить праздник, второй — украсить столицу, но не проводить концерты, третий — отказаться от украшений города и не проводить праздничные мероприятия.