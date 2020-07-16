Собянин: скрыть реальную картину по коронавирусу в Москве невозможно

«Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть?» — поинтересовался он.

Мэр иронично заметил, что Москва — «небольшой городок», где все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, на станцию скорой помощи, в поликлинику, а также порасспрашивать у знакомых, кто у них болеет.

«Невозможно это скрыть, помимо официальной публикации лабораторных исследований выявления заболеваний, цифры которых публикуются каждый день, есть еще огромное количество других, которые дают понять, что происходит», — пояснил Собянин.

Число тестирований на коронавирус в столице почти в два раза больше, чем в других регионах России. В день в мегаполисе делается около 70 тысяч исследований. Соответственно, в городе за 10 дней «прогоняют» 700 тысяч человек.

«Мы точно знаем, что происходит в городе», — добавил Собянин.

Ранее Собянин сказал, что Москва может избежать введения новых ограничительных мер. По его мнению, у столицы «все-таки больше шансов» этого избежать.

С 13 июля Москва перешла на новый этап снятия ограничений. Теперь на улицах города ношение масок носит рекомендательный характер. Однако в транспорте, магазинах и других общественных местах масочно-перчаточный режим сохраняется. Возобновили работу парки аттракционов, свои летние лагеря, секции и кружки. При этом число посетителей в них должно быть не больше 50% от максимальной вместимости площадок.