Собянин рассказал о реализации проекта «Город идей»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об идеях, которые реализуются в рамках платформы «Город идей». Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Всего из четырех тысяч предложений от участников сейчас начали реализовываться 423. Например, в проекте «Городские мастерские семейного творчества» озвучили идеи по мероприятиям на общественных площадках.

В рамках проекта «Культура рядом» обсуждались библиотеки и читальные залы. Например, поступило предложение открывать в них кофейни.