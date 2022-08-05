Собянин рассказал о новых этапах реконструкции районов Перово и Вешняки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве запланирована реконструкция стадиона «Авангард» и лесопарка Кусково в рамках развития районов Перово и Вешняки. Об этом сообщил сайт utro.ru.

На стадионе положат новое покрытие и установят систему подогрева. В парке очистят водоемы, высадят новые растения и построят спортивные площадки. Кроме того от Кусково до парка «Радуга» появится аллея, которая объединит объекты в единую рекреационную зону.