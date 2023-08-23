Власть 23 августа 2023, 10:14 Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию Мэр Москвы Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию Сайт мэра и правительства Москвы

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Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию по вопросу стратегического развития и нацпроектам. Главной темой обсуждения стало создание в стране университетских кампусов. В совещании принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили на официальном портале правительства столицы.

«Уверен, что передовые комфортные условия для учебы и научной деятельности в кампусах позволят на качественно новом уровне готовить кадры для нашей экономики по самым востребованным специальностям, а значит, выпускники получат интересную, хорошо оплачиваемую работу, возможность реализовать себя», — подчеркнул Путин.

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В студенческих городках разместят новые общежития, оборудованные лаборатории, технопарки и многое другое. Первые 17 таких проектов стартовали в восьми городах. В их число вошли: Москва, Нижний Новгород, Уфа, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск и Сахалин.

Также в рамках совещании Путин отметил и экономическое положение страны. За прошлый год Россия вошла в мировую пятерку. Кроме того, глава государства наметил планы на ближайшее будущее. Это повышение доходов граждан и благополучия семей.

Ранее Путин заявил о преимуществе экономики стран БРИКС перед G7.