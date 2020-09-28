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    28 сентября 2020, 20:16

    Собянин предложил ввести мораторий на дополнительные требования в строительстве

    Александра Каширина

    Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести на два-три года мораторий на дополнительные требования в строительстве. С такой инициативой он выступил на заседании президиума Государственного Совета 28 сентября.

    «Мне кажется, нужно создать своеобразный мораторий на то, чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы два-три года сделать передышку, осмыслить те или иные нормативные акты, которые в том числе находятся на выходе. Понятно, что без этих изменений мы не обойдемся, но они должны быть точными и взвешенными», — отметил он. Его слова приводит агентство «Прайм».

    Глава города также упомянул необходимость продлить на следующий год принятые в период пандемии COVID-19 нововведения в налоговой, финансовой и бюджетной сферах, а также в области госзаказов.

    Сегодня президент России Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, на котором обсуждались планы по реализации национальных проектов. Мероприятие прошло по видеосвязи.

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