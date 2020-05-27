Москвичей пустят на прогулки по графику и в тестовом режиме

Москвичи смогут выходить из дома на прогулки с 1 июня. Но делать они это будут по графикам, которые получит каждый дом. С таким заявлением во время видеозвонка с президентом России выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы предлагаем сделать график, когда жители разных домов смогут выходить на прогулки. Схема будет максимально простая, чтобы не все враз. Неделю или две посмотреть, как будет развиваться ситуация», — заявил столичный градоначальник.

При этом он отметил, что пока все это будет действовать в тестовом режиме. Для прогулок откроют скверы и парки. Ношение масок и перчаток будет обязательным.

В ответ Путин отметил, что московские власти действовали на опережение и не теряли времени. В итоге ситуация в столице и в целом по стране стабилизировалась.

Москва перешла на режим повышенной готовности с самоизоляцией жителей 30 марта. На такие меры власти пошли из-за распространения коронавируса. В апреле в городе ввели пропускной режим для передвижения на личном автомобиле или общественном транспорте.

Работники предприятий беспрерывного цикла получили постоянные пропуска. Для простых поездок можно было получить пропуск два раза в неделю. Для поездки в больницы количество пропусков не ограничивали. В городе продолжает действовать правило об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах.

Ранее глава московского управления Роспотребнадзора заявила, что город готов к первому и частично ко второму этапу снятия введенных ограничений.