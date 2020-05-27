Москвичей пустят на прогулки по графику и в тестовом режиме
«Мы предлагаем сделать график, когда жители разных домов смогут выходить на прогулки. Схема будет максимально простая, чтобы не все враз. Неделю или две посмотреть, как будет развиваться ситуация», — заявил столичный градоначальник.
При этом он отметил, что пока все это будет действовать в тестовом режиме. Для прогулок откроют скверы и парки. Ношение масок и перчаток будет обязательным.
В ответ Путин отметил, что московские власти действовали на опережение и не теряли времени. В итоге ситуация в столице и в целом по стране стабилизировалась.
Москва перешла на режим повышенной готовности с самоизоляцией жителей 30 марта. На такие меры власти пошли из-за распространения коронавируса. В апреле в городе ввели пропускной режим для передвижения на личном автомобиле или общественном транспорте.
Работники предприятий беспрерывного цикла получили постоянные пропуска. Для простых поездок можно было получить пропуск два раза в неделю. Для поездки в больницы количество пропусков не ограничивали. В городе продолжает действовать правило об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах.
Ранее глава московского управления Роспотребнадзора заявила, что город готов к первому и частично ко второму этапу снятия введенных ограничений.