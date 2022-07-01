Собянин поздравил жителей ТиНАО с 10-летием присоединения к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о достижениях в Новой Москве за 10 лет. Также он поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к столице. Об этом сообщил НСН.

«Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города», — рассказал Собянин.

Он отметил, что Новая Москва — самый активно развивающийся регион в России. За десять лет там построили восемь станций метро, линию МЦД-2 и 340 километров дорог.