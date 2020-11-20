Собянин поздравил детских врачей с их праздником

«Я с большим удовольствием поздравляю вас и в вашем лице огромный коллектив московских врачей. Это десятки тысяч людей, которые каждый день, а многие из них круглые сутки, занимаются оказанием помощи матерям, детям», — заявил руководитель столицы.

Собянин назвал Морозовскую больницу «флагманом детской высокотехнологичной помощи». В этом медучреждении проводятся уникальные операции, которые вывели помощь детям по всей Москве на новый уровень.

Главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев подтвердил слова Собянина. Он заявил, что благодаря работе нового корпуса увеличился объем хирургической помощи. Сейчас врачи проводят около 31 тысячи операций, среди них почти 70% — эндоскопические.

«Это приобретенные технологии помощи онкобольным детям, с онкогематологией», — рассказал Горев.

Завершается ремонт девятого лечебного корпуса, в котором откроется центр детской трансфузиологии. Здание готово на 75%, внутри помещения идут заключительные работы, двери распахнутся в марте 2021 года.

Врачи оказывают помощь юным пациентам в должном объеме, несмотря на пандемию коронавируса, отметил Собянин. Процент материнской и младенческой смертности снижается, теперь цифры соответствуют европейским стандартам. Тем не менее Москва продолжит совершенствовать материальную базу медицинских учреждений для помощи матерям и детям, написало ИА НСН.