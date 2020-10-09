Собянин попросил москвичей «продержаться» несколько месяцев до вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей продержаться еще несколько месяцев, чтобы избежать серьезного обострения ситуации касательно коронвируса. Он также заверил, что статистика по городу правдивая и власти «ничего не замазывают».

«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев», — передает Первый канал слова мэра.

Он отметил, что массовое вакцинирование от новой инфекции снимет все проблемы. Но до этого момента нужно подождать еще несколько месяцев. И, чтобы избежать коллапса, нужно соблюдать требования безопасности.

Градоначальник обратил внимание на работу местных властей — они делают все необходимое для борьбы с коронавирусом, но именно правильное поведение горожан значительно им в этом поможет. Нужно просто носить маски и перчатки в общественных местах и не выходить без особой надобности из дома, уточняет ИА Nation News.

Сергей Собянин добавил, что все данные о росте заболеваемости правдивые, ситуация действительно непростая. Он также предположил, что дальше может быть еще сложнее, но только совместными усилиями получится этого избежать.

Ранее в Кремле заявили, что не исключают принятия новых мер из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает «Газета.ru».