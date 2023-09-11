Власть 11 сентября 2023, 10:54 Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше» Мэр Москвы Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность жителям столицы за поддержку его кандидатуры на выборах. Он написал об этом в своем блоге.

Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире — мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Сергей Собянин

Ранее ЦИК сообщил о победе Собянина на выборах мэра столицы. Он набрал 76,38% голосов. За действующего мэра проголосовал 2 497 681 житель столицы. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов, а тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Борис Чернышов (5,61%).

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Выборы проходили по всей стране на минувших выходных, с 8 по 10 сентября. При этом глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин высоко оценил организацию выборов мэра столицы.