Собянин пообещал открытие еще 20 центров долголетия в Москве к концу года

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр долголетия «Орехово», в котором завершился капитальный ремонт. Он заявил, что к концу этого года количество таких учреждений в столице вырастет до 70. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что сейчас их уже 50. Три года назад в городе было не более пяти-семи центров долголетия, добавил мэр.

«До конца года будет уже 70. Мы видим, что в этом году их посетит уже около полумиллиона москвичей», — заключил Собянин.