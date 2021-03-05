Собянин понадеялся на возобновление фестивалей в Москве

В 2021 году в Москве рассчитывают на проведение ключевых массовых мероприятий. Столица начала подготовку к активной фестивальной деятельности.

Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин. Его слова привел ТАСС.

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. <…> Что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве», — подчеркнул столичный градоначальник.

Он выразил надежду на то, что «все ключевые мероприятия тоже состоятся».

К настоящему времени в Москве к привычному режиму работы вернулись более половины клиник, ранее переформированных в коронавирусные стационары.

Многие введенные на фоне пандемии ограничения в городе сняты. Работают общепит, музеи, театры и кино. С 8 марта выступит в силу решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Во всех регионах России сейчас идет масштабная вакцинация от коронавируса. Главная цель прививочной кампании — добиться формирование коллективного иммунитета.