Собянин поделился личной традицией на Новый год

В Новый год мэр Москвы Сергей Собянин отслеживает возможные звонки от своего заместителя, который может сообщить о какой-нибудь проблеме. Подобное происходит нечасто, но телефон градоначальник привык держать рядом — он делает так уже много лет.

О давно сложившейся личной традиции в новогодние дни Собянин рассказал в прямом эфире на телеканале ТВЦ.

«У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам, и дрожащим голосом не сказал: „Сергей Семенович, у нас проблема“», — признался мэр.

По словам Собянина, звонят с подобными сообщениями ему не так часто. Однако чрезвычайных случаев в Новый год достаточно.

«Это моя традиция лет так 35», — пояснил мэр.

В преддверии Нового года Сергей Собянин пожелал москвичам хорошего настроения, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

Он также заметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице за последние пять недель улучшилась на 13%.