09 декабря 2023, 09:46
Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок
Мэр Москвы поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок и пожелал ему победить на предстоящих выборах 17 марта 2024 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что благодаря Путину Россия вышла на новый уровень независимости. По его словам, президент отлично понимает, какое будущее должно быть у страны.
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«Он принимает решения и несет за них ответственность. Все это качества настоящего лидера. Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах», — отметил мэр Москвы.
Герой ДНР Жога заявил, что у Путина нет конкурентов на выборах президента. Он подчеркнул, что это не только его мнение, но и людей, проживающих на территории вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Владимир Путин
Выборы президента РФ
Сергей Собянин
Москва 2023
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