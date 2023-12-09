Власть 09 декабря 2023, 09:46 Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок Мэр Москвы поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок и пожелал ему победить на предстоящих выборах 17 марта 2024 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что благодаря Путину Россия вышла на новый уровень независимости. По его словам, президент отлично понимает, какое будущее должно быть у страны.

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«Он принимает решения и несет за них ответственность. Все это качества настоящего лидера. Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах», — отметил мэр Москвы.

Герой ДНР Жога заявил, что у Путина нет конкурентов на выборах президента. Он подчеркнул, что это не только его мнение, но и людей, проживающих на территории вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.