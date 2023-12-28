Власть 28 декабря 2023, 15:04 Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента Мэр Москвы Собянин поставил подпись за кандидатуру Путина на выборах 2024 года РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность», — отметил Собянин.

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Мэр добавил, что под руководством Путина страна обрела возможность устойчивого развития в экономическом, социальном и инновационном направлениях. С его поддержкой Москва преобразилась, став одним из лучших мегаполисов мира.

«Вместе мы сможем больше», — подчеркнул мэр.

Доверенными лицами Владимира Путина на выборах президента стали 346 человек. В список вошли дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, актер Сергей Безруков, артистка Лариса Долина, певец Shaman (Ярослав Дронов) и другие.