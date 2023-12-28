28 декабря 2023, 15:04
Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента
Мэр Москвы Собянин поставил подпись за кандидатуру Путина на выборах 2024 года
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность», — отметил Собянин.
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Мэр добавил, что под руководством Путина страна обрела возможность устойчивого развития в экономическом, социальном и инновационном направлениях. С его поддержкой Москва преобразилась, став одним из лучших мегаполисов мира.
«Вместе мы сможем больше», — подчеркнул мэр.
Доверенными лицами Владимира Путина на выборах президента стали 346 человек. В список вошли дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, актер Сергей Безруков, артистка Лариса Долина, певец Shaman (Ярослав Дронов) и другие.
Владимир Путин
Выборы президента РФ
Сергей Собянин
Москва 2023
Выборы президента — 2024
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