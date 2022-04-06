Собянин побывал на открытии социального дома «Москворечье»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие жилого корпуса в «Доме Социального обслуживания „Москворечье“». Об этом сообщила НСН.

Мероприятие приурочили к Всемирному Дню здоровья 7 апреля. Уточняется, что это учреждение для людей с ментальными заболеваниями, которое было закрыто на капитальный ремонт.

Собянин добавил, что основная задача — провести до конца года основные ремонтные работы, чтобы выйти на новый этап развития социальной системы по обслуживанию людей с нарушениями психики.