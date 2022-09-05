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Собянин перечислил планы по развитию метро на ближайшие годы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие новшества появятся в столичном метро в ближайшие несколько лет, передала «Вечерняя Москва».

«В конце 2022 — начале 2023 года замкнем БКЛ — самое большое метрокольцо в мире», — сообщил мэр.

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Также он добавил, что появятся и новые радиусы: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Метро продлят до аэропорта Внуково, районов Северный, Гольяново и Сосенское.

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На Люблинской ветке построят станцию «Южный порт», а на Кольцевой линии — станцию «Суворовская» с переходом на «Достоевскую».

Собянин заключил, что в ближайшие пять-семь лет 95% жителей Москвы получат станции метро в пешей доступности от места проживания.

Метро

Сергей Собянин

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