Власть 05 сентября 2022, 11:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Собянин перечислил планы по развитию метро на ближайшие годы

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие новшества появятся в столичном метро в ближайшие несколько лет, передала «Вечерняя Москва».

«В конце 2022 — начале 2023 года замкнем БКЛ — самое большое метрокольцо в мире», — сообщил мэр.

Реклама

Также он добавил, что появятся и новые радиусы: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Метро продлят до аэропорта Внуково, районов Северный, Гольяново и Сосенское.

Реклама

На Люблинской ветке построят станцию «Южный порт», а на Кольцевой линии — станцию «Суворовская» с переходом на «Достоевскую».

Собянин заключил, что в ближайшие пять-семь лет 95% жителей Москвы получат станции метро в пешей доступности от места проживания.

0 0 0 0 0 0