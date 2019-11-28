Собянин объяснил, почему сделать выходным 31 декабря в Москве нельзя

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что неправильно лишать москвичей возможности «поднять бокал шампанского» вместе с коллегами. Он отметил, что сделать 31 декабря выходным нельзя и по другим причинам. Собянин напомнил, что не может обязать предприятия распустить работников перед праздником.

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В интервью РИА «Новости» столичный мэр Сергей Собянин объяснил, почему объявить в Москве 31 декабря выходным днем не получится.

«Несмотря на то что Новый год — это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — сказал Собянин.

По его словам, чтобы обеспечить жителей столицы хорошими праздниками, столичным чиновникам в канун Нового года приходится работать даже больше обычного. Сергей Собянин отметил, что повторить решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который в ответ на многочисленные просьбы женщин перенес рабочий день с 31 декабря на 28-е не получится. Мэр столицы заявил, что «в Томске хорошая, красивая, жизнь» и дополнительные выходные, но «нам так не жить».

Мэр столицы пожелала москвичам уверенности и хорошего настроения. Он заявил, что они могут быть уверены в устойчивом развитии города и завтрашнем дне.