Собянин объяснил, почему для допуска в кафе не разрешили использовать бумажные сертификаты

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему решил использовать QR-коды вместо сертификатов о вакцинации. По его словам, это более надежный способ.

Об этом сообщил телеканал «Россия 1». Мэр уточнил, что у всех, кто ходит в кафе и рестораны, как правило, есть с собой смартфон.

«Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам с течение нескольких часов доставить бумажный сертификат», — сказал мэр и добавил, что нигде в мире бумажные сертификаты не используют.

При необходимости его можно будет получить в поликлинике, но в основном будут принимать именно QR-коды.

«QR-код — самая надежная и оптимальная история», — уверен Собянин.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил болезни, при которых нельзя прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V». Людям, у которых обострились крапивница или конъюнктивит, нельзя прививаться.

Также Гинцбург отметил, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться препаратом «Спутник V», сообщило ИА Nation News.