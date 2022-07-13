Собянин обещал продолжить ликвидацию самовольных построек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжится ликвидация незаконных построек. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Собянин отметил, что самовольные постройки портят вид города, а также могут представлять опасность для людей, так как при их строительстве не соблюдались строительные нормы. Он отметил, что большую часть незаконных объектов убрали еще с 2011 по 2017 годы. Освобождающиеся территории благоустраивают.