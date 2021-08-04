Собянин назвал термин «спальный район» не соответствующим действительности

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на термин «спальный район». Его активно употребляют москвичи, живущие за пределами Третьего транспортного кольца. По его словам, это понятие давно не соответствует реальному положению дел. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

«Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем „спальными районами“. Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу», — сказал он.

В таких районах давно имеется развитая инфраструктура в шаговой доступности. Жители могут посещать парки, торговые центры, поликлиники и другие места без необходимости ехать в центр. Слова мэра также передал сайт «Аргументы и факты». Благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков за последние 10 лет около 85% новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах, отметил Собянин.

Программа «Мой район», которую запустили в Москве с 2019 года, создаст в каждом районе столицы комфортную среду для повседневной жизни. А термин «спальный район» можно будет «окончательно сдать в архив», отметил мэр Москвы.