Собянин назвал срок победы над коронавирусом в Москве

Он уверен, что еще буквально несколько месяцев, и коронавирус в Москве будет побежден. Глава столицы предполагает, что это случится в течение полугода.

«В течение буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что над этим работают российские ученые и их коллеги со всего мира. Они создают эффективные препараты и технологии. Градоначальник напомнил и об уже созданной отечественной вакцине от COVID-19 — «Спутнике V», отметил «Царьград». Собянин не сомневается, что в ближайшее время появятся ее аналоги.

Ранее стало известно, что каждый москвич сможет подать заявку для тестирования вакцины от коронавируса на третьем этапе испытаний.

С 1 сентября уроки во всех московских школах будут очными. При этом родители столичных школьников имеют право перевести детей на дистанционное обучение. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома.