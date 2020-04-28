Собянин назвал необходимым продление самоизоляции в московском регионе

Жителям Москвы и Московской области необходимо продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. С таким заявлением на совещании с президентом Владимиром Путиным выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Через две недели сможем понять, в какой динамике по развитию коронавируса находимся, чтобы далее принимать решения» — пояснил мэр Москвы.

Он отметил, что за минувшую неделю динамика по заражению коронавирусом снизилась в два раза. Однако она до сих пор сохраняется.

Сергей Собянин со ссылкой на врачей заявил, что растет количество не только зараженных коронавирусом, но параллельно увеличивается и число больных с пневмонией. В итоге все это серьезно сказывается на нагрузке врачей и сокращает объем доступного коечного фонда.

При этом мэр согласился с предложением президента продлить нерабочие дни до 11 мая включительно.

В своем выступлении перед началом заседания с губернаторами Владимир Путин объявил, что продлевает нерабочие дни до 11 мая включительно. При этом он призвал граждан соблюдать все введенные меры, потому что пока коронавирус еще представляет серьезную опасность для всех. Он пояснил, что впереди самый тяжелый этап борьбы с инфекцией.

Президент поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план выхода регионов из введенного выходного режима и постепенной отмены ограничений. Президент подчеркнул, что план губернаторы должны получить заранее, чтобы начиная с 12 мая постепенно снимать ограничения.

При этом окончательное решение президент предложил оставить за властями субъектов, так как на местах лучше знают о ситуации. Сам выход будет медленным, поэтому Владимир Путин предложил всем набраться терпения.