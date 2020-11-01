Собянин назвал эффективными меры против COVID-19 в Москве

По этой причине глава столицы надеется, что «ситуация не будет ухудшаться». Хотя важно помнить, что на распространение коронавируса также влияет ряд других факторов, в том числе сезонный подъем ОРВИ и гриппа, добавил Собянин.

Резервные госпитали для больных COVID-19, открытые в столице в период пандемии, продолжат работу в полном объеме до ее окончания, отметила газета «Взгляд». В случае снижения загрузки в специализированных госпиталях, туда будут доставлять пациентов с COVID-19 из стационарных медицинских учреждений.

За последние сутки более 50 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались в Москве. Общее число погибших от коронавируса в столице достигло 6820. Из-за коронавируса в городе пришлось отказаться от марша в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовых мероприятий 4 ноября.

В течение ближайшего месяца в Москве стартует вакцинация от коронавируса для всех желающих. Для этого будут использовать медицинский препарат «Спутник V», разработанный сотрудниками НИЦЭМ имени Гамалеи. Мигрантов с коронавирусом или подозрением на него тоже будут лечить бесплатно. Человека, который живет в общежитии или хостеле, доставят в обсерватор. Если состояние тяжелое, поместят в стационар.