Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей
«В настоящее время привилось около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс. Это говорит о том, что граждане все больше проявляют активность по вакцинации от коронавируса», — сказал Собянин. Его процитировал ТАСС.
Он напомнил, что для победы над коронавирусом нужен популяционный иммунитет. Вакцинация играет важную роль в этом направлении. Власти Москвы и дальше будут мониторить ситуацию по вакцинации. Особое внимание уделят людям из групп риска — тем, у кого есть хронические заболевания, и пенсионерам старше 65 лет. В столице работают около 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации от коронавируса.
Масштабная вакцинация от коронавируса началась в городе с 5 декабря. Привиться могут москвичи старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями.
Собянин отметил, что за неделю после праздников в столице на 30% уменьшилось случаев с подтвержденным COVID-19. На 18% снизилась госпитализация.
Утром 19 января пришли новые данные о числе заболевших. Статистика показала минимум с начала ноября. За сутки подтвержден 21 731 случай. В Москве — 3115.