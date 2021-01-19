Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей

Около 200 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса в Москве. В начале недели на вакцинацию записались рекордные 25 тысяч желающих. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

«В настоящее время привилось около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс. Это говорит о том, что граждане все больше проявляют активность по вакцинации от коронавируса», — сказал Собянин. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что для победы над коронавирусом нужен популяционный иммунитет. Вакцинация играет важную роль в этом направлении. Власти Москвы и дальше будут мониторить ситуацию по вакцинации. Особое внимание уделят людям из групп риска — тем, у кого есть хронические заболевания, и пенсионерам старше 65 лет. В столице работают около 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в городе с 5 декабря. Привиться могут москвичи старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями.

Собянин отметил, что за неделю после праздников в столице на 30% уменьшилось случаев с подтвержденным COVID-19. На 18% снизилась госпитализация.

Утром 19 января пришли новые данные о числе заболевших. Статистика показала минимум с начала ноября. За сутки подтвержден 21 731 случай. В Москве — 3115.