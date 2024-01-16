Власть 16 января 2024, 16:33 Собянин назначил нового руководителя департамента региональной безопасности Москвы Собянин назначил Регнацкого главой департамента региональной безопасности Москвы Eduard Kudryavitsky/AiF / Global Look Press

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Регнацкого на пост руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. До этого с 2020 года должность занимал Сергей Хлебников. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте градоначальника.

Ранее Регнацкий был руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей. По решению мэра столицы, на это место теперь назначили Павла Жеребцова. А Сергей Хлебников уволился по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

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Кроме того, Сергей Собянин снял Артема Демина с поста зампреда комитета общественных связей и молодежной политики. В указе указано, что Демин покинул должность по собственной инициативе. Он выполнял свои обязанности с апреля 2019.

Ранее мэр города назначил новое правительство Москвы.