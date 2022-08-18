Собянин: московские пожарные отправились тушить возгорания во Владимирской области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские специалисты с техникой отправились во Владимирскую область для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей», — говорится в сообщении.

Также правительство Москвы увеличило вдвое помощь для тушения возгораний в Рязанской области. Руководитель Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов отправился туда во главе группировки специалистов.