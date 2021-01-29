Собянин: больше половины москвичей переболели ковидом

Более половины жителей Москвы перенесли коронавирус, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что переболевшим COVID-19 «нет никакого смысла» торопиться с вакцинацией.

«По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболели [ковидом]», — сказал Собянин в интервью «России 1».

Он также привел статистику по повторным заражениям. Согласно ей, повторных заболеваний в Москве меньше 1%.

Это, по словам Собянина, свидетельствует о том, что иммунитет к вирусу сохраняется долгое время.

Несмотря на большое число переболевших, резервные ковидные госпитали в столице будут работать до следующей осени или зимы, уточнил Собянин.

«Мы их не закрываем, они будут в горячем резерве всегда. И, я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать», — пояснил градоначальник.

Сейчас, отметил он, заполняемость коечного фонда в столице уменьшилась.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве выявили 2,8 тысячи новых больных. Более 108 тысяч человек лечатся дома или в стационаре.