Собянин: больше половины москвичей переболели ковидом
«По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболели [ковидом]», — сказал Собянин в интервью «России 1».
Он также привел статистику по повторным заражениям. Согласно ей, повторных заболеваний в Москве меньше 1%.
Это, по словам Собянина, свидетельствует о том, что иммунитет к вирусу сохраняется долгое время.
Несмотря на большое число переболевших, резервные ковидные госпитали в столице будут работать до следующей осени или зимы, уточнил Собянин.
«Мы их не закрываем, они будут в горячем резерве всегда. И, я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать», — пояснил градоначальник.
Сейчас, отметил он, заполняемость коечного фонда в столице уменьшилась.
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве выявили 2,8 тысячи новых больных. Более 108 тысяч человек лечатся дома или в стационаре.