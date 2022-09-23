Собянин анонсировал строительство трех новых линий метро | 360°

Власть 23 сентября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Собянин анонсировал строительство трех новых линий метро

Читать 360tv в

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе идет строительство трех новых линий метро. Об этом сообщило издание АБН.

Реклама

По его словам, Бирюлевская ветка сейчас проектируется. Троицкая уже активно строится. На Рублево-Архангельской активные работы только начались, отметил Собянин. Он заключил, что после окончания Большой кольцевой линии правительство сможет окончательно сосредоточиться на новых радиальных ветках.

0 0 0 0 0 0