Собянин анонсировал строительство трех новых линий метро | 360°

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Собянин анонсировал строительство трех новых линий метро

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Глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе идет строительство трех новых линий метро. Об этом сообщило издание АБН.

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По его словам, Бирюлевская ветка сейчас проектируется. Троицкая уже активно строится. На Рублево-Архангельской активные работы только начались, отметил Собянин. Он заключил, что после окончания Большой кольцевой линии правительство сможет окончательно сосредоточиться на новых радиальных ветках.

Сергей Собянин

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