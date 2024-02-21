Власть 21 февраля 2024, 21:28 «Собаке — собачья смерть». Медведев резко высказался о смерти Кузьминова Медведев о смерти Кузьминова: собаке — собачья смерть РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о смерти в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Кадры с выступления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Российский политик не увидел причин сожалеть о смерти предателя, об этом он заявил, выступая перед СМИ.

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«Собаке — собачья смерть. Я все сказал», — заявил Медведев.

Он не стал развивать тему и комментировать убийство Кузьминова в Испании.

В деле Кузьминова появились новые подробности. Предположительно, в муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли его труп, он пробыл не более двух дней. Также пока неясно, жил ли там перебежчик или приехал для выполнения работ.