Соавтор закона о просветительской деятельности объяснил его смысл

Член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева рассказала, в чем суть закона о просветительской деятельности. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Моска».

Афанасьева является соавтором законопроекта.

«Мы наделяем правительство (полномочиями регулирования — прим. ред.), чтобы оно выработало правила игры, устанавливает правила контроля за формой ведения просветительской деятельности», — рассказала она.

Афанасьева уточнила, что россиянам можно продолжать работать, как раньше, «не нарушая законы РФ, не призывая идти и громить богатые магазины и свергать с помощью силовых методов власть».

«Наша комиссия говорит о том, что истинное просветительство должно поддерживаться государством», — заключила она.