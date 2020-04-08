Кубанские власти пообещали помочь местным фермерам со сбытом
Как рассказали газете «Коммерсант» участники кубанского рынка, власти из-за карантина принудительно закрыли мелкие магазины и ярмарки. В результате федеральные сети начали закупать продукцию фермеров по цене втрое меньше предыдущей.
Один из фермеров на условиях анонимности пожаловался, что из-за отсутствия пропусков многие не могут добраться до мест сбыта сельскохозяйственной продукции. Разрешительный документ можно получить, только отстояв «километровую очередь».
«Многие реализуют свою продукцию в Ростовской области и Ставропольском крае, они вообще остались без рынков сбыта, так как пересечение границ регионов запрещено. Что говорить о предпринимателях, чей товар остался на закрытых рынках — вся продукция там сейчас просто гниет, как гниет она и у производителей, которым ее некуда сбыть», — сообщил источник издания.
Он добавил, что в магазинах из-за режима самоизоляции серьезно упал трафик, а вслед за ним и спрос на продукты питания.
В соцсетях появились кадры, на которых фермеры тоннами выкидывают свою продукцию В описании ролика было сказано, что они не могут вывезти и продать выращенные овощи, и терпят колоссальные убытки.
Комментаторы не поверили опубликованной информации.
«Что за бред? Пропуска дали всем фермерам. Они не попадают под самоизоляцию», — написал Антон Самойлов.
«Партия огурцов, наверное, не прошла тесты Роспотребнадзора (повышенное содержание нитратов, например), к продаже негодны. Вот и выбросили», — предположил Константин Фирсов.
В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили «АиФ», что карантин совпал с началом сезона ранних овощей. Власти намерены помогать фермерам, и, если позволит эпидситуация, как можно раньше открыть ярмарки и рынки.
Вице-губернатор Андрей Коробка пообещал сохранить каналы продаж для крупных производителей. Товар небольших компаний будет направлен в магазины мелкой розницы.
Как сообщил замглавы края Василий Швец, торговые сети начали заключать с фермерами упрощенные контракты на поставку продукции.
«Мы мониторим ситуацию и прорабатываем вопрос, чтобы в каждом магазине представлять полки с местными овощами», — отметил вице-губернатор.
Опубликованную соцсетях информацию о том, что фермеры тоннами выбрасывают продукции, в администрации назвали фейком.