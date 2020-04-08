Кубанские власти пообещали помочь местным фермерам со сбытом

Пропускная система, введенная в Краснодарском крае из-за пандемии COVID-19, может серьезно осложнить работу сельскохозяйственных ферм или вовсе разорить их. Разрешительные документы получить довольно сложно, и производители вынуждены выбрасывать тонны скоропортящейся продукции.

Как рассказали газете «Коммерсант» участники кубанского рынка, власти из-за карантина принудительно закрыли мелкие магазины и ярмарки. В результате федеральные сети начали закупать продукцию фермеров по цене втрое меньше предыдущей.

Один из фермеров на условиях анонимности пожаловался, что из-за отсутствия пропусков многие не могут добраться до мест сбыта сельскохозяйственной продукции. Разрешительный документ можно получить, только отстояв «километровую очередь».

«Многие реализуют свою продукцию в Ростовской области и Ставропольском крае, они вообще остались без рынков сбыта, так как пересечение границ регионов запрещено. Что говорить о предпринимателях, чей товар остался на закрытых рынках — вся продукция там сейчас просто гниет, как гниет она и у производителей, которым ее некуда сбыть», — сообщил источник издания.

Он добавил, что в магазинах из-за режима самоизоляции серьезно упал трафик, а вслед за ним и спрос на продукты питания.

В соцсетях появились кадры, на которых фермеры тоннами выкидывают свою продукцию В описании ролика было сказано, что они не могут вывезти и продать выращенные овощи, и терпят колоссальные убытки.

Комментаторы не поверили опубликованной информации.

«Что за бред? Пропуска дали всем фермерам. Они не попадают под самоизоляцию», — написал Антон Самойлов.

«Партия огурцов, наверное, не прошла тесты Роспотребнадзора (повышенное содержание нитратов, например), к продаже негодны. Вот и выбросили», — предположил Константин Фирсов.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили «АиФ», что карантин совпал с началом сезона ранних овощей. Власти намерены помогать фермерам, и, если позволит эпидситуация, как можно раньше открыть ярмарки и рынки.

Вице-губернатор Андрей Коробка пообещал сохранить каналы продаж для крупных производителей. Товар небольших компаний будет направлен в магазины мелкой розницы.

Как сообщил замглавы края Василий Швец, торговые сети начали заключать с фермерами упрощенные контракты на поставку продукции.

«Мы мониторим ситуацию и прорабатываем вопрос, чтобы в каждом магазине представлять полки с местными овощами», — отметил вице-губернатор.

Опубликованную соцсетях информацию о том, что фермеры тоннами выбрасывают продукции, в администрации назвали фейком.