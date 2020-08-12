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    12 августа 2020, 11:21

    СНВ-III предложили продлить в сенате США без включения Китая

    Полина Петрова

    Сенатор США Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции. В нем он призывает Вашингтон в срочном порядке продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения КНР.
    СНВ-III предложили продлить в сенате США без включения Китая

    В документе говорится, что Китай обладает в разы меньшим числом межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков в сравнении с РФ и Штатами. Помимо прочего, сенатор заявил, что Пекин не один раз отказывал США вступить в трехсторонние переговоры по вопросу соглашения о контроле над вооружением.

    «Сенат поддерживает инициативу Соединенных Штатов, нацеленную на то, чтобы после продления действия СНВ‑III привлечь Китай к переговорам, направленным на итоговое заключение договора или соглашения о контроле над вооружениями», — процитировал Марки сайт RT.

    Действие СНВ‑III закончится в феврале будущего года года. Политик считает, что если договор не будет продлен, процесс модернизации ядерного оружия России позволит ей ощутимо увеличить свой ядерный арсенал в сравнении с США.

    Новости SMI.FM