Границы зеленых территорий в Петербурге снова изменят

Границы территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге пересмотрят в связи со строительством крупных объектов. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Речь идет о Большом Смоленском мосте, который пройдет через реку Неву в районе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Также необходимо реконструировать Цимбалинский путепровод и построить подъездную дорогу к культурно-развлекательному центру сказок Пушкина.

«Компенсационные меры тщательно подобраны», — рассказал представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.