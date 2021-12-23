Российские таунхаусы защитят от сноса поправками к закону

Поправки к Градостроительному и Жилищному кодексам о закреплении статуса таунхаусов и определения многоквартирных домов рассмотрит Совет Федерации в ближайшую пятницу, 24 декабря. Как сообщила «Парламентская газета», принятие документа убережет жилье от сноса.

На сегодняшний день в законах не прописаны понятия «таунхаус» и «дом блокированной застройки». Это означает, что частные постройки на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, могут признать самовольными и снести.

Для того чтобы избежать этой коллизии, в Градостроительном кодексе появится норма, что дом блокированной постройки — это жилое здание, у которого одна или несколько стен общие с рядом стоящими домами.

Таунхаусами станут блоки, которые можно сдавать и вводить в эксплуатацию. Это упростит их постановку на кадастровый учет и регистрацию.