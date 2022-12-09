Власть 09 декабря 2022, 12:27 Снос советских памятников навредит будущему Прибалтики Представитель Кремля Песков: снося памятники, власти Прибалтики вредят своему будущему РИА «Новости»

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Россия осудила снос советских памятников в Прибалтике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

«Люди со временем поймут, насколько абсурдно бороться со своей историей», — отметил Песков.

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Он напомнил, что в России начале 90-х годов тоже наблюдались перегибы, власти играли с историей, «пытались что-то отрицать, осуждать».

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Представитель Кремля предрек, что через какое-то время «оголтелые европейцы» поймут, что с таким подходом они разрушают будущее.

Террор против исторической правды устроили и украинские власти. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя решение властей Одессы о сносе памятников Александру Суворову и Екатерине II.

По его мнению, история Украины неотделима от истории России. Независимость киевских властей приходится поддерживать все более насильственными приемами.